Российский пропагандист Вышинский еще 12 дней будет оставаться в СИЗО

3 июля, 2019, 19:29

Суд по главному редактору "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому перенесли на две недели, на 15 июля

Подольский райсуд Киева дал прокурорам еще 12 дней, сообщает РБК-Украина.

15 июля состоится новое заседание суда по делу Вышинского. Суд дал возможность прокурорам еще раз ознакомиться с делом журналиста. Сообщается также, что суд обратится с соответствующим письмом в прокуратуру.

Сегодня ожидалось, что защита Вышинского подаст ходатайство об изменении меры пресечения. В случае положительного решения суда это могло стать первым освобождением из-под стражи подозреваемого в государственной измене после недавнего решения Конституционного суда.

25 июня КСУ признал незаконной норму Уголовно-процессуального кодекса об избрании подозреваемым меры пресечения в государственной измене или террористических действиях только в виде содержания под стражей. Так, суд признал не соответствующим Конституции Украины положения части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодекса.