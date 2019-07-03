Российский пропагандист Вышинский еще 12 дней будет оставаться в СИЗО
Подольский райсуд Киева дал прокурорам еще 12 дней, сообщает РБК-Украина.
15 июля состоится новое заседание суда по делу Вышинского. Суд дал возможность прокурорам еще раз ознакомиться с делом журналиста. Сообщается также, что суд обратится с соответствующим письмом в прокуратуру.
Сегодня ожидалось, что защита Вышинского подаст ходатайство об изменении меры пресечения. В случае положительного решения суда это могло стать первым освобождением из-под стражи подозреваемого в государственной измене после недавнего решения Конституционного суда.
25 июня КСУ признал незаконной норму Уголовно-процессуального кодекса об избрании подозреваемым меры пресечения в государственной измене или террористических действиях только в виде содержания под стражей. Так, суд признал не соответствующим Конституции Украины положения части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодекса.
- 15 мая 2018 года представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- В банковской ячейке руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $200 тыс., предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства.
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