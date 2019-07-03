Месси обвинил в поражении Аргентины от Бразилии судей
3 июля, 2019, 10:27
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, насколько справедливо его команда проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки
Слова Месси передает Reuters .
"Арбитр должен был назначить 2 пенальти в ворота Бразилии, но не сделал этого. У нас были голевые моменты, мяч дважды попадал в каркас ворот, во вратарской было жарко. Победить сегодня у нас не получилось", - сказал Месси.
В матче за третье место Аргентина встретится с проигравшим в полуфинале Чили - Перу. Бразилия сыграет с победителем этой пары.
- Напомним, 3 июля в полуфинальном поединке Кубка Америки-2019 сборная Бразилии победила Аргентину и пробилась в финал турнира.
- 25 июня нападающий сборной Аргентины Лионель Месси неожиданно объяснил неудачи сборной Аргентины на Кубке Америки.
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