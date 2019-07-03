Месси обвинил в поражении Аргентины от Бразилии судей

3 июля, 2019, 10:27

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, насколько справедливо его команда проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки

Слова Месси передает Reuters .

"Арбитр должен был назначить 2 пенальти в ворота Бразилии, но не сделал этого. У нас были голевые моменты, мяч дважды попадал в каркас ворот, во вратарской было жарко. Победить сегодня у нас не получилось", - сказал Месси.

В матче за третье место Аргентина встретится с проигравшим в полуфинале Чили - Перу. Бразилия сыграет с победителем этой пары.