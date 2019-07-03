Сборная Бразилии одолела Аргентину и вышла в финал Кубка Америки
3 июля, 2019, 08:30
В полуфинальном поединке Кубка Америки-2019 сборная Бразилии победила Аргентину и пробилась в финал турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В среду 3 июня в Белу-Оризонти на стадионе "Минейран" бразильцы победили команду Лионеля Месси со счетом 2: 0. Лидер аргентинцев остался без трофеев на уровне сборной страны. За Бразилию забивали Габриэл Жезус с "Манчестер Сити" и Фирмино из "Ливерпуля".
Кубок Америки. 1/2 финала
Бразилия - Аргентина - 2: 0
Голы: Габриэл Жезус, 19 Фирмино, 71
В финале сборная Бразилия сыграет против победителя второго полуфинального поединка между сборными Чили и Перу.
- 25 июня нападающий сборной Аргентины Лионель Месси неожиданно объяснил неудачи сборной Аргентины на Кубке Америки.
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