Сборная Бразилии одолела Аргентину и вышла в финал Кубка Америки

3 июля, 2019, 08:30

В полуфинальном поединке Кубка Америки-2019 сборная Бразилии победила Аргентину и пробилась в финал турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В среду 3 июня в Белу-Оризонти на стадионе "Минейран" бразильцы победили команду Лионеля Месси со счетом 2: 0. Лидер аргентинцев остался без трофеев на уровне сборной страны. За Бразилию забивали Габриэл Жезус с "Манчестер Сити" и Фирмино из "Ливерпуля".

Кубок Америки. 1/2 финала

Бразилия - Аргентина - 2: 0

Голы: Габриэл Жезус, 19 Фирмино, 71

В финале сборная Бразилия сыграет против победителя второго полуфинального поединка между сборными Чили и Перу.