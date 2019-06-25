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Espreso.tvСпортМесси нашел неожиданное объяснение неудач сборной Аргентины

Месси нашел неожиданное объяснение неудач сборной Аргентины


фото: Reuters
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси неожиданно объяснил неудачи сборной Аргентины на Кубке Америки

Приводит слова Месси издание Marca .

После заключительного матча группового этапа Кубка Америки с командой Катара (2: 0) Лионель Месси выразил недовольство качеством газона.

"Все поля, на которых мы играли, были плохого качества. Мяч подпрыгивает, и приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы его обработать. Так сложно играть", - сказал Месси.

Сборная Аргентины чуть вышла из группы, набрав 4 очка и заняв второе место. В четвертьфинале команда Месси сыграет с Венесуэлой. Встреча состоится 28 июня.

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