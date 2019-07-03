Климкин не исключает, что пойдет в мэры Киева
Об этом он заявил в интервью изданию Лига.
"Я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи. Но для меня важно не быть кем-то, а чтобы было влияние на изменения в стране, чтобы эти изменения рвали мозг", - отметил Климкин.
В то же время министр подчеркнул, что для него приоритетом остается создание своей собственной команды с "особенными людьми".
Ранее сообщалось, что Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск".
Напомним, президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении МИД в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".
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