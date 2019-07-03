Климкин не исключает, что пойдет в мэры Киева

3 июля, 2019, 15:55

Министр иностранных дел Павел Климкин, который ушел в политическую отпуск, не исключает, что может баллотироваться на пост мэра Киева

Об этом он заявил в интервью изданию Лига.

"Я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи. Но для меня важно не быть кем-то, а чтобы было влияние на изменения в стране, чтобы эти изменения рвали мозг", - отметил Климкин.

В то же время министр подчеркнул, что для него приоритетом остается создание своей собственной команды с "особенными людьми".

Ранее сообщалось, что Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск".

Напомним, президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении МИД в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".