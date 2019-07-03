Катастрофа MH17: премьер-министр Нидерландов провел с Путиным "конфиденциальные переговоры"

3 июля, 2019, 13:09

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время саммита G20 обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг катастрофы малайзийского "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году

Об этом сообщает " Радио Свобода" со ссылкой на нидерландское RTL Nieuws.

Отмечается, что беседа состоялась на полях июньского саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Марк Рютте не раскрыл детали разговора, заявив, что переговоры должны быть конфиденциальными из-за деликатности темы.

"Эта ситуация - по-прежнему открытая рана для Нидерландов и всего мира, и я буду пользоваться каждой возможностью обсудить ее с российским президентом", - сказал он.

Пресс-служба Кремля разговор пока не комментировала и о встрече не сообщала.

Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивания над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых:

гражданина Российской Федерации Гиркина И.В. гражданина Российской Федерации Дубинского С.М. гражданина Российской Федерации Пулатова А.Ю. гражданина Украины Харченко Л.В.