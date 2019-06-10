Олимпийский призер рассказал, когда оставит спорт ради политики
10 июня, 2019, 11:25
Серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, когда собирается завершить карьеру из-за участия в выборах от партии "Слуга народа"
Об этом Беленюк написал в Facebook.
"Все хорошо. После Токио завершу карьеру. Мечты должны осуществляться", - ответил Беленюк на вопрос об участии в Олимпиаде-2020.
- Напомним, 21 мая серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, выплатило ли ему Министерство молодежи и спорта Украины долги 50 тыс. гривен.
- 17 мая серебряный медалист Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, что Министерство молодежи и спорта Украины задолжало ему призовые в размере 50 тыс. гривен.
- 16 мая стали известно, что олимпийский призер в греко-римской борьбе Жан Беленюк после завершения карьеры может пойти в политику .