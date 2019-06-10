Олимпийский призер рассказал, когда оставит спорт ради политики

10 июня, 2019, 11:25

Серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, когда собирается завершить карьеру из-за участия в выборах от партии "Слуга народа"

Об этом Беленюк написал в Facebook.

"Все хорошо. После Токио завершу карьеру. Мечты должны осуществляться", - ответил Беленюк на вопрос об участии в Олимпиаде-2020.