Беленюк объяснил, зачем идет в парламент

11 июня, 2019, 11:00

Олимпийский медалист по греко-римской борьбе Жан Беленюк объяснил, зачем идет в Верховную Раду со "Слугой народа"

Об этом Беленюк сообщил в facebook.

"Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте! Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией гораздо проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью осознавая куда иду, зачем иду, какие репутационные риски связанные с данным решением ", - написал Беленюк.

В то же время борец отметил, что не собирается завершать карьеру до 2020 года и планирует выступить на Олимпиаде в Токио.

"Моя мечта-золото Олимпиады в Токио, никто не намерен отказываться от мечты", - отметил Беленюк.

28-летний Жан Беленюк получил серебряную награду в категории до 85 кг на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Также украинский борец является чемпионом мира-2015 и трехкратным чемпионом Европы.