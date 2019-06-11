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Espreso.tvСпортБеленюк объяснил, зачем идет в парламент

Беленюк объяснил, зачем идет в парламент


фото: facebook
Олимпийский медалист по греко-римской борьбе Жан Беленюк объяснил, зачем идет в Верховную Раду со "Слугой народа"

Об этом Беленюк сообщил в facebook.

"Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте! Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией гораздо проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью осознавая куда иду, зачем иду, какие репутационные риски связанные с данным решением ", - написал Беленюк.

В то же время борец отметил, что не собирается завершать карьеру до 2020 года и планирует выступить на Олимпиаде в Токио.

"Моя мечта-золото Олимпиады в Токио, никто не намерен отказываться от мечты", - отметил Беленюк.

28-летний Жан Беленюк получил серебряную награду в категории до 85 кг на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Также украинский борец является чемпионом мира-2015 и трехкратным чемпионом Европы.

  • Напомним, 9 июня серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, когда собирается завершить карьеру из-за участия в выборах от партии "Слуга народа".
  • 21 мая серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал,  выплатило ли ему Министерство молодежи и спорта Украины долги 50 тыс. гривен .
  • 17 мая серебряный медалист Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, что Министерство молодежи и спорта Украины задолжало ему призовые в размере 50 тыс. гривен.
  • 16 мая стали известно, что олимпийский призер в греко-римской борьбе Жан Беленюк после завершения карьеры может пойти в политику .
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