Зеркаль заменит Климкина во время его "политического отпуска", - МИД
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает РБК-Украина .
"С завтрашнего дня министр уходит в отпуск. Начиная со среды выполнять обязанности министра иностранных дел будет Елена Зеркаль. Но в настоящее время она находится за границей в командировке. Через пару дней она вернется и возьмет на себя руководство министерством", - заявила Зеленко .
Ранее сообщалось, что Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск".
Напомним, президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении МИД в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".
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