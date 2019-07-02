Зеркаль заменит Климкина во время его "политического отпуска", - МИД

2 июля, 2019, 15:41

Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заменит главу МИД Павла Климкина на период его политического отпуска

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает РБК-Украина .

"С завтрашнего дня министр уходит в отпуск. Начиная со среды выполнять обязанности министра иностранных дел будет Елена Зеркаль. Но в настоящее время она находится за границей в командировке. Через пару дней она вернется и возьмет на себя руководство министерством", - заявила Зеленко .

Ранее сообщалось, что Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск".

Напомним, президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении МИД в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".