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Espreso.tvОбществоТрюдо поделился планами относительно переговоров с Зеленским

Трюдо поделился планами относительно переговоров с Зеленским

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, о чем будет разговаривать на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским

Об этом заявил собственно Трюдо, передает Укринформ .

"Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским, во время которой подтвержу приверженность Канады народу Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создания хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах ", - сказал он.

Также сообщается, что политики во время встречи обсудят усилия Украины в реформах на пути в НАТО и безопасность в регионе.

Отметим, что Зеленский будет в Канаде с рабочим визитом с 1 по 3 июля. Он примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Торонто, и проведет ряд двух- и многосторонних встреч.

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