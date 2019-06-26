Трюдо поделился планами относительно переговоров с Зеленским
Об этом заявил собственно Трюдо, передает Укринформ .
"Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским, во время которой подтвержу приверженность Канады народу Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создания хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах ", - сказал он.
Также сообщается, что политики во время встречи обсудят усилия Украины в реформах на пути в НАТО и безопасность в регионе.
Отметим, что Зеленский будет в Канаде с рабочим визитом с 1 по 3 июля. Он примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Торонто, и проведет ряд двух- и многосторонних встреч.
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