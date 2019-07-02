//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВолкер прокомментировал обстрел оккупантами медицинского автомобиля на Донбассе

Волкер прокомментировал обстрел оккупантами медицинского автомобиля на Донбассе


фото: inforesist.org
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выразил сожаление по поводу гибели украинских военных вследствие обстрела российскими наемниками медицинского автомобиля ВСУ, отметив, что медики никогда не должны быть мишенью

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Печальные новости с Донбассе. Медицинский персонал и медицинские машины никогда не должны становиться мишенями", - написал Волкер.

Напомним, 1 июля в результате обстрела оккупантами автомобиля медицинской службы ВСУ погибли старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За мужество" сержант Ирина Шевченко.

Прокуратура Донецкой области открыла производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые сопряжены с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 июля, 2019 вторник

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

2 июля, 2019 вторник

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать