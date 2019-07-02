Обстрел оккупантами медиков: прокуратура открыла дело о нарушении законов войны
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. 1 июля, около 10:50, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" окрестностей с. Водяное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстрелян санитарный автомобиль ВСУ. В результате обстрела погибли 48-летняя санитарный инструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области", - говорится в сообщении.
Санкция по ч. 2 ст. 438 предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
- Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела оккупантами автомобиля медицинской службы ВСУ погибли старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За мужество" сержант Ирина Шевченко.
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