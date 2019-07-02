Обстрел оккупантами медиков: прокуратура открыла дело о нарушении законов войны

2 июля, 2019, 08:11

Прокуратура Донецкой области открыла производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые связаны с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины из-за обстрела российскими боевиками санитарного автомобиля, в результате которого погибли двое украинских военных, еще один - получил ранение

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. 1 июля, около 10:50, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" окрестностей с. Водяное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстрелян санитарный автомобиль ВСУ. В результате обстрела погибли 48-летняя санитарный инструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области", - говорится в сообщении.

Санкция по ч. 2 ст. 438 предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.