На Майдане собираются протестовать против регистрации Шария и Клюева

2 июля, 2019, 16:51

Активисты собирают в Киеве акцию протеста против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария

Об этом в Facebook написал общественный активист Роман Синицын.

Акция начнется на Майдане Независимости в 20.00.

"Российского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной сотни. Я этого терпеть не собираюсь ", - написал Синицын.