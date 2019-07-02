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Espreso.tvОбществоНа Майдане собираются протестовать против регистрации Шария и Клюева

На Майдане собираются протестовать против регистрации Шария и Клюева


фото: obozrevatel
Активисты собирают в Киеве акцию протеста против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария

Об этом в Facebook написал общественный активист Роман Синицын.

Акция начнется на Майдане Независимости в 20.00.

"Российского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной сотни. Я этого терпеть не собираюсь ", - написал Синицын.

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