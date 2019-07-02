На Майдане собираются протестовать против регистрации Шария и Клюева
2 июля, 2019, 16:51
Активисты собирают в Киеве акцию протеста против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария
Об этом в Facebook написал общественный активист Роман Синицын.
Акция начнется на Майдане Независимости в 20.00.
"Российского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной сотни. Я этого терпеть не собираюсь ", - написал Синицын.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
- 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.
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