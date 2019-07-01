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Espreso.tvСпортЗинченко будет играть за "Манчестер Сити" под новым номером

Зинченко будет играть за "Манчестер Сити" под новым номером


фото: zn.ua
Украинский футболист Александр Зинченко будет выступать за "Манчестер Сити" под другим игровым номером

Новая форма появилась в интернет-магазине "Манчестер Сити" .

В новом сезоне Зинченко будет выступать под номером "11". Ранее украинец играл под номером "35".

В официальном интернет-магазине клуба появились футболки Зинченко с новым номером.

В новом сезоне техническим спонсором "Манчестер Сити" станет Puma.

  • Напомним, 20 июня стало известно, продлил ли соглашение с "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко.
  • "Манчестер Сити" показал яркое видео в честь заключения нового соглашения с украинцем Александром Зинченко.

 

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