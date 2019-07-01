Зинченко будет играть за "Манчестер Сити" под новым номером
1 июля, 2019, 11:21
Украинский футболист Александр Зинченко будет выступать за "Манчестер Сити" под другим игровым номером
Новая форма появилась в интернет-магазине "Манчестер Сити" .
В новом сезоне Зинченко будет выступать под номером "11". Ранее украинец играл под номером "35".
В официальном интернет-магазине клуба появились футболки Зинченко с новым номером.
В новом сезоне техническим спонсором "Манчестер Сити" станет Puma.
- Напомним, 20 июня стало известно, продлил ли соглашение с "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко.
- "Манчестер Сити" показал яркое видео в честь заключения нового соглашения с украинцем Александром Зинченко.
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