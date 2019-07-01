Зеленский отбыл с визитом в Канаду

1 июля, 2019, 13:44

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, в Канаде Зеленский пробудет с 1 по 3 июля.

Во время визита Владимир Зеленский проведет ряд встреч с главой правительства Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами парламента Канады и делегатами деловых кругов. Также у главы государства запланирована встреча с украинской диаспорой в Канаде.

Также в ходе визита президент Украины посетит Международную конференцию по поддержке реформ в Украине.

Как сообщалось, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский в Канаде проведет встречу с премьер-министром Джастином Трюдо, в ходе которой обсудят пути углубления экономического партнерства , а также создания рабочих мест для среднего класса в двух странах.