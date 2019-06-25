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Espreso.tvОбществоЗеленский посетит Канаду и встретится с Трюдо и Фриланд

Зеленский посетит Канаду и встретится с Трюдо и Фриланд

Президент Украины 1-3 июля посетит с официальным визитом Торонто и примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что также запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

 

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