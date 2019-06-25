Зеленский посетит Канаду и встретится с Трюдо и Фриланд
25 июня, 2019, 19:41
Президент Украины 1-3 июля посетит с официальным визитом Торонто и примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Отмечается, что также запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.
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