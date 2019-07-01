Спецслужбы РФ, вероятно, читают переписки украинцев в Telegram, - Золотухин

1 июля, 2019, 16:25

Украинцам стоит внимательнее относиться к группам и пабликам, потому что Telegram является не только инструментом коммуникации, но и средством предвыборных манипуляций

Об этом сообщил заместитель министра информационной политики (МИП) Украины Дмитрий Золотухин на заседании круглого стола, организованном МИП в Укринформ.

"Я считаю, что очень важно объяснить суть этой платформы, каким образом она развивается ... Надо понимать, что российские политтехнологи много раз работали в Украине. Когда они начинают работать с украинскими политиками, привозят сюда те инструменты, которые, по их мнению, у них сработали. Таким образом происходит переход технологий с российской реальности в Украину. Этот тренд снижается, и уже не так много "заробитчан" едут, но это не значит, что он не охватывает украинский информационный поток ", - отметил Золотухин.

Золотухин напомнил о конфликте основателя Telegram и "Вконтакте" Павла Дурова с российскими властями из-за того, что он не хотел предоставлять данные пользователей спецслужбам. Поэтому сейчас он не исключает, что все же правоохранительные органы РФ получили доступ к перепискам украинских граждан в Telegram.

В то же время, автор Telegram-канала "Технологии, медиа и общество" Андрей Бродецкий отметил, что не стоит переоценивать значение этого месседжера. Ведь он охватывает сравнительно небольшое количество пользователей.

"Но давайте не будем преувеличивать роль Telegram, ведь он может повлиять примерно на 10% жителей крупных городов, в которых этот Telegram", - сказал он.

По информации Бродецкого, в общем только 23% граждан Украины используют социальные сети как источник информации, а этот показатель не является критическим.