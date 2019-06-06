"Так мозг лучше работает". Дуров решил голодать, чтобы улучшить Telegram
6 июня, 2019, 20:04
Разработчик Telegram Павел Дуров решил отказаться от пищи, чтобы придумать новые идеи для улучшения мессенджера
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"В этом месяце я попытался что-то более радикальное, не употреблять пищи вообще. В течение последних 6 дней я был на воде и до сих пор чувствую себя прекрасно. Поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мысли, я также сделал многое в области продакт-менеджмента", - написал Дуров.
"Очевидно, что в результате я могу потерять мышечную массу, но я считаю, что если мне удастся придумать новые идеи для Telegram во время голодания, это будет полезно для всех миллионов пользователей мессенджера", - добавил разработчик.