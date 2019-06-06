//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Так мозг лучше работает". Дуров решил голодать, чтобы улучшить Telegram

"Так мозг лучше работает". Дуров решил голодать, чтобы улучшить Telegram

Разработчик Telegram Павел Дуров решил отказаться от пищи, чтобы придумать новые идеи для улучшения мессенджера

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В этом месяце я попытался что-то более радикальное, не употреблять пищи вообще. В течение последних 6 дней я был на воде и до сих пор чувствую себя прекрасно. Поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мысли, я также сделал многое в области продакт-менеджмента", - написал Дуров.

"Очевидно, что в результате я могу потерять мышечную массу, но я считаю, что если мне удастся придумать новые идеи для Telegram во время голодания, это будет полезно для всех миллионов пользователей мессенджера", - добавил разработчик.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать