Telegram усиливает конфиденциальность пользователей: теперь можно скрыть номер

5 июня, 2019, 10:18

Новое обновление мессенджера Telegram позволит пользователям самим выбирать, в которых группа будет видно их номер телефона

Об этом сообщает Зеркало Недели .

"Еще одним нововведением стала повышенная конфиденциальность. Теперь пользователи могут выбирать, в каких группах и чатах их номер телефона видно, а в каких - нет. Кроме того, Telegram запустил улучшенных ботов, которые позволяют входить на веб-сайты с помощью аккаунта в мессенджере ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пользователи теперь могут оставлять комментарии под публикациями, что позволит владельцам каналов получать обратную связь.

Для того, чтобы добавить комментарий нужно нажать на специальную кнопку под публикацией, после чего пользователь будет перенаправлен на специальный сайт, авторизация для которого уже будет пройдена. На этом сайте нужно оставить комментарий, который затем специальный бот отправит владельца канала. Владельцы канала смогут видеть комментарии в специальных частных группах. Кроме того, пользователи смогут обсуждать публикации каналов и общаться в специальных чатах.