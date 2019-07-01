Гонконг: протестующие заняли зал заседаний парламента и повесили колониальный флаг
Об этом сообщает CNN.
Один из участников протеста попытался повесить колониальный флаг Гонконга на гербе администрации. Однако флаг не удержался на гербе, поэтому его покрасили в черный цвет. Флаг повесили на трибуне спикера Законодательного совета.
В главном вестибюле Законодательного совета демонстранты написали на стене "HK Gov f ** king disgrace" на английском языке.
Другие демонстранты повредили мебель, компьютеры и мониторы.
Гонконг был британской колонией до 1997 года. В последние годы колониальный флаг стал обычным явлением для протестов.
Напомним, что ранее демонстранты прорвались в здание парламента. Массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля. Протестующие вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации посвящены годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 года Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курса "одна страна, две системы".
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