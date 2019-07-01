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Espreso.tvМирГонконг: протестующие ворвались в здание парламента

Гонконг: протестующие ворвались в здание парламента

В понедельник, 1 июля, в Гонконге демонстранты прорвались в здание парламента

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местный телеканал i-Cable News.

Десятки демонстрантов в масках, большинство из которых держали в руках импровизированные щиты, вошли в здание Законодательного совета поздно вечером в понедельник.

Чтобы пройти внутрь, протестующие разбили фасадные окна. Бойцы спецподразделения полиции, очевидно, отступили вглубь комплекса. Сейчас только металлические заборы не дают людям возможности приблизиться к сессионному залу парламента.

Ранее в Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, полиция вступила в столкновения с демонстрантами, которые пытались занять улицы в правительственном квартале.

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