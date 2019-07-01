В Гонконге возобновились массовые протесты: демонстранты попытались штурмовать Законодательное собрание

1 июля, 2019, 11:54

Протестующие попытались прорваться в здание Законодательного совета Гонконга

Как сообщает The Guardian , правоохранители заняли здание. Чтобы не допустить штурм, полиция применила перечный газ и дубинки.

Массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля . Протестующие вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации посвященные годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курса "Одна страна, две системы".

Из-за протестов против принятия этих поправок их рассмотрение видклали.В последние недели определенные силы в Гонконге устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок в закон об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получала право выдавать странам и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся на территории Гонконга.