Бельгийский клуб установил цену на футболиста сборной Украины

1 июля, 2019, 09:23

Бельгийский "Генк" определился с ценой на футболиста сборной Украины Руслана Малиновского

Об этом сообщает voetbalbelgie.be .

Спортивный директор бельгийского "Генка" Димитри де Конде высказался о возможном трансфере украинского хавбека Руслана Малиновского.

"Между клубом и Русланом есть определенные проблемы, но я надеюсь, что в понедельник он вернется к тренировкам. Он провел великолепный сезон и потребовал трансфер. У нас есть своя цена на игрока и отходить от нее мы не собираемся. Цена достаточно высокая, но мы говорим о топ-футболисте ", - сказал де Конде.

В понедельник 1 июля должна состояться встреча представителей "Сампдории" и "Генка", на которой должна решиться судьба возможного перехода 26-летнего украинском в итальянский клуб.