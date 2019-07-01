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Espreso.tvСпортБельгийский клуб установил цену на футболиста сборной Украины

Бельгийский клуб установил цену на футболиста сборной Украины


фото: krcgenk.be
Бельгийский "Генк" определился с ценой на футболиста сборной Украины Руслана Малиновского

Об этом сообщает voetbalbelgie.be .

Спортивный директор бельгийского "Генка" Димитри де Конде высказался о возможном трансфере украинского хавбека Руслана Малиновского.

"Между клубом и Русланом есть определенные проблемы, но я надеюсь, что в понедельник он вернется к тренировкам. Он провел великолепный сезон и потребовал трансфер. У нас есть своя цена на игрока и отходить от нее мы не собираемся. Цена достаточно высокая, но мы говорим о топ-футболисте ", - сказал де Конде.

В понедельник 1 июля должна состояться встреча представителей "Сампдории" и "Генка", на которой должна решиться судьба возможного перехода 26-летнего украинском в итальянский клуб.

  • Напомним, 27 июня стало известно, что полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский дал согласие на возможный переход в "Сампдории".
  • 24 июня итальянская "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского.

 

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