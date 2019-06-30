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Espreso.tvСпортУкраинский боксер заставил Путина встать во время исполнения гимна Украины

Украинский боксер заставил Путина встать во время исполнения гимна Украины


фото: pool
Президент России Владимир Путин посетил соревнования по боксу на Европейских играх в Минске и поднялся во время исполнения гимна Украины в честь победы Александра Хижняка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Владимир Путин присутствовал на финальных поединках боксерского турнира Европейских игр в Минске. Одним из обладателей золотой медали стал украинец Александр Хижняк в категории до 75 кг. Когда в честь украинца раздавался национальный гимн и поднимался желто-синий флаг, президент России был вынужден встать со своего места на трибуне.

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