Украинский боксер заставил Путина встать во время исполнения гимна Украины
30 июня, 2019, 22:30
Президент России Владимир Путин посетил соревнования по боксу на Европейских играх в Минске и поднялся во время исполнения гимна Украины в честь победы Александра Хижняка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Владимир Путин присутствовал на финальных поединках боксерского турнира Европейских игр в Минске. Одним из обладателей золотой медали стал украинец Александр Хижняк в категории до 75 кг. Когда в честь украинца раздавался национальный гимн и поднимался желто-синий флаг, президент России был вынужден встать со своего места на трибуне.
- Сборная Украины получила на Европейских играх в Минске 51 награду и заняла в итоговом медальном зачете третье место.
- Украинский боксер Александр Хижняк получил золото в категории до 75 кг .
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