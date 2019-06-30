Княжицкий: навязанное враждебной пропагандой искусственное разделение между украинскими партиями - путь к поражению

30 июня, 2019, 10:50

Проукраинские демократические силы должны объединиться и не заниматься во время парламентской кампании "взаимопоеданием"

Об этом у себя в Facebook заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, основной автор и разработчик закона о защите государственного языка, народный депутат Николай Княжицкий.

"В чем такая большая разница в идеологии между" Европейской солидарностью "," Украинской стратегией "и" Голосом "? Ее нет! То, что эти партии идут отдельно, конкурируют на мажоритарных округах, не расширяет их электорат, а уменьшает его!", - убежден политик.

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По его словам, разделение между этими партиями является "путем к поражению".

"Я убежден, что этот искусственное разделение между украинскими партиями, навязанное враждебной пропагандой, - путь к поражению. Поэтому все равно нужно будет думать об объединении и профессионализации украинских сил, координацию вместо взаимопоедания. И когда мы видим антиукраинские шаги против декоммунизации, украинского языка, люстрации, когда Украина перестала быть субъектом международной политики, агрессор толкает нас к капиталяции, а сепары и преступники прошлых времен назначаются на ответственные должности - никто не должен отмалчиваться, действия должны быть сообщными ", - подчеркнул Княжицкий.