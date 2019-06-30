Остановим реванш вместе!

30 июня, 2019, 10:04

Николай Княжицкий

С партией Зеленского "Слуга народа" все понятно. Люди, которые выдвигают от себя откровенных украинофобов, и в дальнейшем не будут украинской партией

У меня есть маленькая надежда на нескольких моих ответственных и патриотических знакомых в списках этой партии, но скорее я чувствую сострадание к ним. Потому завершится это большой драмой.



Другое непонятно: в чем такая большая разница в идеологии между "Европейской Солидарностью", "Украинской Стратегией" и "Голосом"? Ее нет !!! То, что эти партии идут отдельно, конкурируют на мажоритарных округах, не расширяет их электорат, а уменьшает его !!! История о "новых лицах", "своем пути" и другие вымышленные отличия I-маркетинговые шаги, за которыми на самом деле кроме пустых слов ничего не стоит! Ну, правда! С Лилей Гриневич и Леонидом Емцем у нас почти одинаковые лица и мы работали в одной фракции без идеологических разногласий !!! Я согласен с большинством взглядов Виктории Птичник и Анны Гопко, которые вместе были сначала в "Самопомощи", а затем вне фракций. И мне действительно жаль, что честная и ответственная патриотка Гопко не оказалась в одном списке (хотя и имела предложения от одной из упомянутых сил). Где стратегические разногласия между Владимиром Вятровичем и Ярославом Юрчишиным? На что иначе смотрят Яна Зинкевич с ЕС и Шараскин (Богема) из "Голоса"? Ахтем Чийгоз с "ЕС" и Рустем Умеров с "Голоса"? Кто из них старше, а кто новее?

Я убежден, что это искусственное разделение между украинскими партиями навязанное враждебной пропагандой - путь к поражению. Поэтому все равно нужно будет думать об объединении и профессионализации украинских сил, координацию вместо взаимопоедания. И когда мы видим антиукраинские шаги против декоммунизации, украинского языка, люстрации, когда Украина перестала быть субъектом международной политики, агрессор толкает нас к капитуляции, а сепары и преступники прошлых времен назначаются на ответственные должности - никто не должен отмалчиваться, действия должны быть совместными .