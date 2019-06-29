Голосовать надо за тех, кто сможет подготовлено и жестко защищать украинский интерес в Верховной Раде, - Парубий

29 июня, 2019, 22:05

В связи с реальной, как никогда раньше после победы Революции Достоинства, угрозой возвращения высших органов власти под российское влияние, в парламенте нового созыва должна быть сформирована сильная проукраинская среда

Об этом заявил действующий глава Верховной Рады Андрей Парубий в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Все ключевые решения принимаются в высшем законодательном органе, в Верховной Раде Украины. И когда мы допустим, что в следующей Верховной Раде Украины будет мощно представлена "пятая колонна" с демонами из прошлого, когда украинский лагерь будет в меньшинстве, нам будет очень трудно отстаивать украинские ценности, нам будет очень трудно объединять всех на пути в НАТО и ЕС", - предостерег он.

По словам политика, площадкой для такого объединения украинских сил в новом парламенте может стать "Европейская солидарность", которая способна "действовать жестко, защищая украинский интерес".

"На выборах нам важно, чтобы мы не распыляли голоса, давая их тем политическим силам, которые представляют украинский лагерь, но, к сожалению, не имеют никакого шанса преодолеть барьер (в 5%, - ред.) и зайти в Верховную Раду", - отметил политик.

Также Парубий напомнил, что евромайдан начался после того, как руководство страны резко изменило внешнеполитический курс в пользу России.

"И поэтому, чтобы не допустить подобных сценариев нам надо объединиться на уровне власти, в данном случае - на уровне Верховной Рады. Для того чтобы не допустить даже теоретически, возможностей для любых реваншистских настроений", - подытожил он.