Избирательную кампанию "Европейской солидарности" собираются заблокировать с помощью обысков, - Сюмар

29 июня, 2019, 10:15

В "Открытом офисе" партии "Европейская солидарность" планируются обыски, которые имеют целью парализовать работу избирательного штаба партии. Кроме того, в Украине началась масштабная грязная кампания, направленная на дискредитацию Вооруженных Сил

Об этом 28 июня 2019 года сообщила на брифинге народный депутат Украины, член команды "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, передает Еспресо.TV.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС. Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает - это основания и причины. Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской солидарности". Но мы не позволим этого сделать ", - отметила Сюмар.

"Маски-шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", - добавила она.

Сюмар также обратила внимание на то, второй раз за последние полгода голословные обвинения в адрес армии, волонтеров и оборонного комплекса сделали ключевым элементом предвыборных технологий.

"Это уже было. И мы это уже слышали. У меня вопрос только один: "Где результаты расследования"? Времени прошло уже много. Миллиарды тратятся на антикоррупционные органы", - добавила депутат.