Избирательную кампанию "Европейской солидарности" собираются заблокировать с помощью обысков, - Сюмар
Об этом 28 июня 2019 года сообщила на брифинге народный депутат Украины, член команды "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, передает Еспресо.TV.
"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС. Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает - это основания и причины. Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской солидарности". Но мы не позволим этого сделать ", - отметила Сюмар.
"Маски-шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", - добавила она.
Сюмар также обратила внимание на то, второй раз за последние полгода голословные обвинения в адрес армии, волонтеров и оборонного комплекса сделали ключевым элементом предвыборных технологий.
"Это уже было. И мы это уже слышали. У меня вопрос только один: "Где результаты расследования"? Времени прошло уже много. Миллиарды тратятся на антикоррупционные органы", - добавила депутат.
- Напомним, на днях происходили обыски в волонтера Дмитрия Бирюкова, который при президентстве Петра Порошенко был его советником, ответственным за материальное обеспечение ВСУ.
- При этом Государственное бюро расследований (ГБР) открыто сотрудничает в этом деле с Андреем Портновым, заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича, который вернулся в Украину.
Читайте также
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
Читайте также
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора