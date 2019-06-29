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Espreso.tvОбществоУ Зеленского предлагают избрать главу Николаевской ОГА в facebook

У Зеленского предлагают избрать главу Николаевской ОГА в facebook


фото: ukrinform.ua
Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины Давид Арахамия призвал пользователей facebook предлагать свои кандидатуры на должность главы Николаевской ОГА

Об этом Давид Аарахамия, который также является кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", написал в facebook.

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?" - написал Арахамия.

Он отметил, что перед будущим председателем Николаевской облгосадминистрации будут стоять задачи уменьшить коррупцию; снизить влияние криминалитета на жизнь региона; втрое увеличить инвестиции в регион; с прибрежной зоны "сделать конфетку".

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