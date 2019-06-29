У Зеленского предлагают избрать главу Николаевской ОГА в facebook

29 июня, 2019, 17:51

Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины Давид Арахамия призвал пользователей facebook предлагать свои кандидатуры на должность главы Николаевской ОГА

Об этом Давид Аарахамия, который также является кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", написал в facebook.

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?" - написал Арахамия.

Он отметил, что перед будущим председателем Николаевской облгосадминистрации будут стоять задачи уменьшить коррупцию; снизить влияние криминалитета на жизнь региона; втрое увеличить инвестиции в регион; с прибрежной зоны "сделать конфетку".