Правительство неодноголосно поддержало 8 кандидатур на должности глав ОГА, предложенных Зеленским
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Все 8 представлений были поддержаны", - сказал после заседания Кабмина представитель президента в правительстве Андрей Герус.
При этом принятие кандидатур было неединодушно - вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко и Павел Розенко голосовали против всех кандидатур.
Кириленко раскритиковал тот факт, что принятие кандидатур на должности глав ОГА проходило в закрытом режиме.
Розенко, в свою очередь, обнародовал список предложенных президентом кандидатур в Facebook. Это кандидатуры:
Кириленко Павла Александровича - на должность председателя Донецкой ОГА;
Бондаренко Игоря Самойловича - на должность председателя Закарпатской ОГА;
Бно-Айрияна Михаила Каренович - на должность председателя Киевской ОГА;
Комарницкого Виталия Марьяновича - на должность председателя Луганской ОГА;
Мальского Маркияна Маркияновича - на должность председателя Львовской ОГА;
Андрейчикова Андрея Александровича - на должность председателя Одесской ОГА;
Гусева Юрия Вениаминовича - на должность председателя Херсонской ОГА;
Шевченко Игоря Юрьевича - на должность председателя Черкасской ОГА.
Считаю, что рассматривать вопрос согласования кандидатур на должности председателей ОГА в закрытом режиме принципиально неправильным. Это политические фигуры, поэтому об их позиции, как и о вопросах, которые к ним могут возникать, должна знать вся страна. В знак несогласия вынужден покинуть заседание Правительства- Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) June 26, 2019
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