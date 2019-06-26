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Espreso.tvОбществоПравительство неодноголосно поддержало 8 кандидатур на должности глав ОГА, предложенных Зеленским

Правительство неодноголосно поддержало 8 кандидатур на должности глав ОГА, предложенных Зеленским

Кабмин поддержал назначение на должность 8 новых глав областных государственных администраций, которых накануне предложил президент Владимир Зеленский

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Все 8 представлений были поддержаны", - сказал после заседания Кабмина представитель президента в правительстве Андрей Герус.

При этом принятие кандидатур было неединодушно - вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко и Павел Розенко голосовали против всех кандидатур.

Кириленко раскритиковал тот факт, что принятие кандидатур на должности глав ОГА проходило в закрытом режиме.

Розенко, в свою очередь, обнародовал список предложенных президентом кандидатур в Facebook. Это кандидатуры:

Кириленко Павла Александровича - на должность председателя Донецкой ОГА;

Бондаренко Игоря Самойловича - на должность председателя Закарпатской ОГА;

Бно-Айрияна Михаила Каренович - на должность председателя Киевской ОГА;

Комарницкого Виталия Марьяновича - на должность председателя Луганской ОГА;

Мальского Маркияна Маркияновича - на должность председателя Львовской ОГА;

Андрейчикова Андрея Александровича - на должность председателя Одесской ОГА;

Гусева Юрия Вениаминовича - на должность председателя Херсонской ОГА;

Шевченко Игоря Юрьевича - на должность председателя Черкасской ОГА.

 

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