Зеленский наградил Тымчука орденом
28 июня, 2019, 21:24
Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом За мужество координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука
Об этом говорится на сайте президента.
"Наградить орденом За мужество III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) - народного депутата Украины", - говорится в документе.
- Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением. Продолжается следствие.
- Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука.
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