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Espreso.tvОбществоЗеленский наградил Тымчука орденом

Зеленский наградил Тымчука орденом

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом За мужество координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука

Об этом говорится на сайте президента.

"Наградить орденом За мужество III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) - народного депутата Украины", - говорится в документе.

  • Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением. Продолжается следствие.
  • Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука.

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