Гибель Дмитрия Тымчука: прокуратура назвала основную версию
Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадское.
Отмечается, что официальную версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов лиц, имеющих информацию о причине смерти Тымчука, и получения результатов назначенных судебных экспертиз.
"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - отметила пресс-секретарь.
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По ее словам, в рамках следствия назначат ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, баллистическую и другие.
"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.
Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением. Продолжается следствие.
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