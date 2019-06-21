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Espreso.tvОбществоГибель Дмитрия Тымчука: прокуратура назвала основную версию

Гибель Дмитрия Тымчука: прокуратура назвала основную версию

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадское.

Отмечается, что официальную версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов лиц, имеющих информацию о причине смерти Тымчука, и получения результатов назначенных судебных экспертиз.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - отметила пресс-секретарь.

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По ее словам, в рамках следствия назначат ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, баллистическую и другие.

"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.

Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением. Продолжается следствие.

 

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