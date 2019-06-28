Гройсман посоветовал Зеленскому, что делать с Климкиным

28 июня, 2019, 13:02

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Владимиру Зеленскому обратиться к главе МИД Павлу Климкину с предложением уйти в отпуск

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает ЛигаБизнесИнформ .

"Пусть Зеленский обратится к министру иностранных дел Климкину, предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов использовать свои полномочия и внести любую кандидатуру на позицию первого заместителя главы МИД, который будет выполнять обязанности" , - заявил Гройсман.

По его словам, кандидатуру первого заместителя должен предложить Зеленский.