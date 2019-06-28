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Espreso.tvОбществоГройсман посоветовал Зеленскому, что делать с Климкиным

Гройсман посоветовал Зеленскому, что делать с Климкиным


фото: ar25.org
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Владимиру Зеленскому обратиться к главе МИД Павлу Климкину с предложением уйти в отпуск

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает ЛигаБизнесИнформ .

"Пусть Зеленский обратится к министру иностранных дел Климкину, предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов использовать свои полномочия и внести любую кандидатуру на позицию первого заместителя главы МИД, который будет выполнять обязанности" , - заявил Гройсман.

По его словам, кандидатуру первого заместителя должен предложить Зеленский.

  • 27 июня Президент Украины возмутился , что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Речь идет о намерении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".
  • 1 июля состоится заседание Комитета Верховной Рады по иностранным делам, на котором рассмотрят проект постановления об увольнении Климкина и назначения Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.

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