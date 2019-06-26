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Espreso.tvОбществоНефедов сказал, когда заработает реформированная таможенная служба

Нефедов сказал, когда заработает реформированная таможенная служба

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, который вчера победил в конкурсе на главы Государственной таможенной службы, считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца

Об этом он сообщил в комментарии " Интерфакс-Украина "

"Старт, то есть перевод минимум 30% персонала - где-то через 2,5 месяца реалистично", - сказал Нефедов.

Кандидатур на должности заместителей пока нет, добавил он.

По словам Нефедова, до начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также необходимо принятие Кабмином ряда решений по новой структуры.

"До этого - регистрация юрлица ... утверждения сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем - постановление об образовании территориальных органов ГНС, положение о региональные таможни, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец - отдельное распоряжение о начале работы", - сказал он.

  • Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.


 

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