Нефедов напишет книгу о внутренней кухне госслужбы
Об этом сообщил глава украинского издательства "Наш Формат" Антон Мартынов.
"Таможенносексуал, хипстер, ледоруб и один из лучших менеджеров на государственной службе в одном флаконе", - представил Мартынов будущего автора книги Максима Нефедова.
По его словам книга авторства Нефедова будет "о внутренней кухне госслужбы, где будем развенчивать мифы, которые укоренились в этом обществе за десятки лет".
"Лимонадный текст гарантирован! Планируем закончить работы до конца года ", - поделился планами издатель.
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Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на главу Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
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Впоследствии Максим Нефедов сказал, что считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца .
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