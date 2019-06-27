//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНефедов напишет книгу о внутренней кухне госслужбы

Нефедов напишет книгу о внутренней кухне госслужбы


фото: Facebook
Заместитель министра экономического развития и торговли и победитель конкурса на главы Государственной таможенной службы Максим Нефедов подписал контракт с украинским издательством на книгу его авторства

Об этом сообщил глава украинского издательства "Наш Формат" Антон Мартынов.

"Таможенносексуал, хипстер, ледоруб и один из лучших менеджеров на государственной службе в одном флаконе", - представил Мартынов будущего автора книги Максима Нефедова.

По его словам книга авторства Нефедова будет "о внутренней кухне госслужбы, где будем развенчивать мифы, которые укоренились в этом обществе за десятки лет".

"Лимонадный текст гарантирован! Планируем закончить работы до конца года ", - поделился планами издатель.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать