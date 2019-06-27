Нефедов напишет книгу о внутренней кухне госслужбы

27 июня, 2019, 12:50

Заместитель министра экономического развития и торговли и победитель конкурса на главы Государственной таможенной службы Максим Нефедов подписал контракт с украинским издательством на книгу его авторства

Об этом сообщил глава украинского издательства "Наш Формат" Антон Мартынов.

"Таможенносексуал, хипстер, ледоруб и один из лучших менеджеров на государственной службе в одном флаконе", - представил Мартынов будущего автора книги Максима Нефедова.

По его словам книга авторства Нефедова будет "о внутренней кухне госслужбы, где будем развенчивать мифы, которые укоренились в этом обществе за десятки лет".

"Лимонадный текст гарантирован! Планируем закончить работы до конца года ", - поделился планами издатель.