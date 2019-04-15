В банке была дырка $5,5 млрд. Гонтарева прокомментировала требования Коломойского по поводу Приватбанка

15 апреля, 2019, 17:38

Требования экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского о компенсации $2 млрд необоснованны

Об этом сказала бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, передает Радио НВ.

"Это полный бред! В банке не было не то что капитала, там была дыра 5,5 млрд долларов, которую государство и закрыло. Я думаю, это самый большой fraud в истории финансового мира. Так что весь мир наблюдает за этим кейсом", - сказала она.