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В банке была дырка $5,5 млрд. Гонтарева прокомментировала требования Коломойского по поводу Приватбанка


фото: bank.gov.ua
Требования экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского о компенсации $2 млрд необоснованны

Об этом сказала бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, передает Радио НВ.

"Это полный бред! В банке не было не то что капитала, там была дыра 5,5 млрд долларов, которую государство и закрыло. Я думаю, это самый большой fraud в истории финансового мира. Так что весь мир наблюдает за этим кейсом", - сказала она.

  • Напомним, Игорь Коломойский заявил, что ему не нужен сам Приватбанк, а лишь $2 млрд комппенсации за капитал, который там находился во время национализации.
  • Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания президентом, не будет пытаться возвращать ПриватБанк прежним владельцам.
  • Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что для возвращения ПриватБанка Коломойскому не существует юридического механизма.
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