Солнечные батареи, кафе, коворкинг: у Зеленского рассказали, каким будет его офис после переезда с Банковой

20 июня, 2019, 11:30

Переезд АП планируется в здание Украинского дома

Об этом сообщила Команда Зеленского в Telegram-канале .

От названия "Администрация Президента" планируют отказаться и перейти к "офис главы государства"

Отмечается, что АП планируют превратить из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента.

"Планируем создать директората по определенным отраслям. Они будут осуществлять анализ и предлагать президенту, как решать существующие проблемы. То есть: аналитика, мониторинг ситуаций + предложения президенту", - рассказал заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

В новом помещении предусматриваются солнечные батареи и тепловые насосы. Также в проекте есть место для коворкинга: встреч с инициативными гражданами и общения с ними.

По словам разработчиков, выделено место для кафе. Президент Зеленский пошутил, что неплохо было бы, чтобы там был Starbucks, которого до сих пор нет в стране.

Также предлагается 2 вида из окна будущего кабинета Зеленского: на Европейскую площадь или на Днепр. Зеленскому больше нравится вид на Площадь.

Архитекторы рассказали, что они еще прорабатывают место для протестов, поскольку это зависит от транспортной развязки, "надо думать".

Андрей Богдан (глава АП) отметил, что нашли концепцию, которая позволит переехать не по бюджетные средства.