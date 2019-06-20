//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСолнечные батареи, кафе, коворкинг: у Зеленского рассказали, каким будет его офис после переезда с Банковой

Солнечные батареи, кафе, коворкинг: у Зеленского рассказали, каким будет его офис после переезда с Банковой


фото: Reuters
Переезд АП планируется в здание Украинского дома

Об этом сообщила Команда Зеленского в Telegram-канале .

От названия "Администрация Президента" планируют отказаться и перейти к "офис главы государства"

Отмечается, что АП планируют превратить из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента.

"Планируем создать директората по определенным отраслям. Они будут осуществлять анализ и предлагать президенту, как решать существующие проблемы. То есть: аналитика, мониторинг ситуаций + предложения президенту", - рассказал заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

В новом помещении предусматриваются солнечные батареи и тепловые насосы. Также в проекте есть место для коворкинга: встреч с инициативными гражданами и общения с ними.

По словам разработчиков, выделено место для кафе. Президент Зеленский пошутил, что неплохо было бы, чтобы там был Starbucks, которого до сих пор нет в стране.

Также предлагается 2 вида из окна будущего кабинета Зеленского: на Европейскую площадь или на Днепр. Зеленскому больше нравится вид на Площадь.

Архитекторы рассказали, что они еще прорабатывают место для протестов, поскольку это зависит от транспортной развязки, "надо думать".

Андрей Богдан (глава АП) отметил, что нашли концепцию, которая позволит переехать не по бюджетные средства.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать