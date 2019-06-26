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Espreso.tvСпортВ "Днепр-1" перешли два чемпиона мира

В "Днепр-1" перешли два чемпиона мира


фото: football.ua
"Днепр-1" арендовал у "Динамо" Сергея Булецу и Владислава Супрягу, которые выиграли со сборной Украины молодежный чемпионат мира U-20

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".

Обоих футболистов "Днепр-1", который новый сезон начнет в премьер-лиге, арендовал у "Динамо" на один сезон.

Владислав Супряга перешел в "Динамо" именно из "Днепра-1" летом 2018 за 6,5 млн евро. В прошлом сезоне за первую команду киевского клуба он сыграл 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Сергей Булеца выступал за молодежные команды киевского "Динамо" (U-21 и U-19), за которые сыграл 81 матч и забил 23 гола.

 

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