В "Днепр-1" перешли два чемпиона мира
26 июня, 2019, 17:24
"Днепр-1" арендовал у "Динамо" Сергея Булецу и Владислава Супрягу, которые выиграли со сборной Украины молодежный чемпионат мира U-20
Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".
Обоих футболистов "Днепр-1", который новый сезон начнет в премьер-лиге, арендовал у "Динамо" на один сезон.
Владислав Супряга перешел в "Динамо" именно из "Днепра-1" летом 2018 за 6,5 млн евро. В прошлом сезоне за первую команду киевского клуба он сыграл 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Сергей Булеца выступал за молодежные команды киевского "Динамо" (U-21 и U-19), за которые сыграл 81 матч и забил 23 гола.
- Напомним, 15 июня Украина победила Южную Корею 3: 1 и впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.
- Ранее чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Сергей Булеца рассказал, что тренеры "Динамо" не видят в первой команде молодых воспитанников клуба.
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