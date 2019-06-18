Чемпион мира жалуется, что не нужен "Динамо"

18 июня, 2019, 16:01

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Сергей Булеца рассказал, что тренеры "Динамо" не видят в первой команде молодых воспитанников клуба

Об этом футболист рассказал в программе "Трендец".

"Трудно говорить сейчас о ближайшем будущем, но тренеры сказали, что не подходим. Мне трудно это комментировать, это выбор тренеров", - отметил фуболист.

По слухам, игроки "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга продолжат карьеру в СК "Днепр-1" на правах аренды.