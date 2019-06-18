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Espreso.tvСпортЧемпион мира жалуется, что не нужен "Динамо"

Чемпион мира жалуется, что не нужен "Динамо"


фото: Reuters
Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Сергей Булеца рассказал, что тренеры "Динамо" не видят в первой команде молодых воспитанников клуба

Об этом футболист рассказал в программе "Трендец".

"Трудно говорить сейчас о ближайшем будущем, но тренеры сказали, что не подходим. Мне трудно это комментировать, это выбор тренеров", - отметил фуболист.

По слухам, игроки "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга продолжат карьеру в СК "Днепр-1" на правах аренды.

  • Напомним, сегодня стало известно, что полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" вместо Евгения Коноплянки.

 

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