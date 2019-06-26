Убийство Кирилла Тлявова: семья мальчика просит Зеленского обеспечить надлежащее расследование
Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает Общественное .
"У меня неоднозначное отношение к расследованию. Я им постоянно звоню, но никакой реакции на мои звонки, чтобы меня приняли в ГБР. Они ссылаются, что я им мешаю. Один раз я туда попала. Следователь мне сказал:" А вам будет легче, чтобы они все четверо сидели? ». ГБР на мои обращения не реагирует. они меня за плечи отгоняют, чтобы я отсутствовала при одном эксперименте", - заявила она.
Адвокат семьи Андрей Левковец сообщил, что ГБР игнорирует 15 ходатайств о проведении тех или иных следственных действий о сообщении подозрения и допросов.
"Мы обращаемся к президенту Украины с просьбой и требованием обеспечить соблюдение конституционных прав семьи Тлявових справедливого суда и расследования. Мы не просим президента давить на правоохранительные органы, однако мы просим обеспечить надлежащее функционирование системы", - заявил адвокат.
- 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.
- 3 июня ранен полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер .
- Подозревают двух патрульных полицейских, которые развлекались с оружием.
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