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Espreso.tvОбществоСколько денег Украине нужно потратить, чтобы получить дороги, как в Польше. Объяснение Новака

Сколько денег Украине нужно потратить, чтобы получить дороги, как в Польше. Объяснение Новака


фото: daily.rbc.ua
Чтобы в теченее 5 лет получить дороги наравне с Польшей, Украина должна тратить на дорожное строительство ежегодно 100-120 млрд грн

Об этом заявил и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак во время рабочей поездки в Запорожье, передает Укринформ .

"Когда спрашивают, когда мы получим такие дороги, как в Польше, то я говорю: сеть дорог государственного значения в Польше 19 000 километров, а в Украине - 50 тыс километров. В Польше на строительство и ремонт дорог государственного значения за год выделяется 150 млрд гривен, а в Украине - 30 (миллиардов гривен - ред.). Для того, чтобы получить хороший результат в следующие 5 лет, нам необходимо где-то 100-120 млрд гривен в год ", - сказал Новак.

Вместе с тем он отметил, что за последний год-полтора ситуация в дорожной сфере в Украине значительно улучшилась.

"Когда я пришел (на должность - ред.), у меня было 4 проблемные области Луганская, Николаевская, Запорожская и Донецкая. Слава Богу, сейчас в Запорожской области проблем нет", - сказал Новак, добавив, что в других трех областях " вопрос "в местные автодоров, качеством и темпами работ которых он не очень доволен.

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