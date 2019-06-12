За два года в Украине отремонтировали 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман

12 июня, 2019, 12:03

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за два года в Украине построили 6800 км дорог - больше, чем за предыдущие 10 лет вместе

Об этом глава правительства сказал во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV

"Мы в 2017-2018 гг построили более 6800 км дорог. Если проводить аналогию со сроками, то могу сказать, что за предыдущие 10 лет было построено гораздо меньше", - отметил премьер-министр.

Гройсман отметил, что ранее в стране не было "ни системы строительства дорог, ни плана действий, ни стратегии, ни механизмов финансирования".

Также во время заседания правительство заслушал отчет руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака.

Он отметил, что с учетом остатка финансирования с прошлого года, дорожный фонд сверхплановые поступления в размере 5 млрд грн.

Новак рассказал, что в 2019 году Укравтодор планирует отремонтировать 305 объектов. По его словам, с начала года уже выполнены более 26% работ.

Также Новак рассказал, что средства с тех объектов, ремонт которых задерживается, перенаправляются на ремонт путей, идет по плану или опережает его:

"Это в результате даст 100% использования средств в рамках года", - пояснил Новак.

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