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Espreso.tvОбществоРоссиянина Слуцкого не выбрали вице-президентом ПАСЕ

Россиянина Слуцкого не выбрали вице-президентом ПАСЕ

Депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого не выбрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы

Об этом сообщает Укринформ .

Члены ПАСЕ провалили тайное голосование за это назначение.

Отмечается, что Леонид Слуцкий был выдвинут по квоте РФ, делегация которой заявилась на летнюю сессию ассамблеи.

Ранее сообщалось, что Украина заблокировала автоматическое назначение россиянина Слуцкого вице-президентом ПАСЕ. Если менее 20 кандидатов возражают против кандидатуры, назначается тайное голосование.

Напомним, украинская делегация возразила возможность назначения главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины.

 

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