Переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве: Кличко готовит апелляцию
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
"Мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина", - написал он.
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Также мэр добавил, что на следующей сессии Киевсовета еще раз примут решение о соответствующем переименовании советских проспектов.
Напомним, что решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам Бандеры и Шухевича старых названий (Московского и Ватутина) не вступит в силу, пока не будет рассмотрена апелляция.
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