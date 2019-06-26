Переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве: Кличко готовит апелляцию

26 июня, 2019, 09:30

Киевские городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина", - написал он.

Читайте также: "Что братья, веселые времена уже наступили". Украинцы комментируют переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Также мэр добавил, что на следующей сессии Киевсовета еще раз примут решение о соответствующем переименовании советских проспектов.

Напомним, что решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам Бандеры и Шухевича старых названий (Московского и Ватутина) не вступит в силу, пока не будет рассмотрена апелляция.