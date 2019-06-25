Суд вернул проспекту Бандеры в Киеве название Московского, а проспекту Шухевича - имя Ватутина
25 июня, 2019, 22:13
Решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам старых названий не вступит в силу, пока не будет рассмотрена апелляция
Об этом сообщил помощник народного депутата Украины Игоря Луценко Сергей Мазур в Facebook.
"Проспектов Бандеры и Шухевича больше нет. Им вернули старые названия. Больше года длилась эта битва. Были затяжные суды и акции, в большинстве из которых мы принимали непосредственное участие. Иногда сторонники России теряли сознание прямо посреди улицы. И сегодня суд постановил все вернуть назад" , - написал он.
Впрочем активист отметил, что будут подавать апелляцию.
"Еще все впереди", - добавил он.
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