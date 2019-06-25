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Espreso.tvОбществоСуд вернул проспекту Бандеры в Киеве название Московского, а проспекту Шухевича - имя Ватутина

Суд вернул проспекту Бандеры в Киеве название Московского, а проспекту Шухевича - имя Ватутина

Решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам старых названий не вступит в силу, пока не будет рассмотрена апелляция

Об этом сообщил помощник народного депутата Украины Игоря Луценко Сергей Мазур в Facebook.

"Проспектов Бандеры и Шухевича больше нет. Им вернули старые названия. Больше года длилась эта битва. Были затяжные суды и акции, в большинстве из которых мы принимали непосредственное участие. Иногда сторонники России теряли сознание прямо посреди улицы. И сегодня суд постановил все вернуть назад" , - написал он.

Впрочем активист отметил, что будут подавать апелляцию.

"Еще все впереди", - добавил он.

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