"Что братья, веселые времена уже наступили". Украинцы комментируют в соцсетях решение суда о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Новые лица" молчат, когда старые судьи возвращают "новые" названия в честь Москвы и Ватутина киевским улицам. Бандера и Шухевич - украинские герои, которые боролись за свободу Украины. Да, Украина разная. Так, украинцы - жертвы имперской пропаганды. И да - Бандера и Шухевич допускали ошибки. Но они - украинские герои ", - написал глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"Бандере и Шухевичу быть на карте Киева! Реванш - это не только уничтожение Медведчуком журналистики, но и подобные псевдозаконные решения", - комментирует решение суда журналист Вахтанг Кипиани.
"73% избирателей поют Яблочко и танцуют Комаринского. И пусть теперь скажут, что виноват Порошенко. Хотя скажут ... Этим названиям (проспекты Шухевича и Бандеры - ред.) в Киеве минимум 2 года", - комментирует писатель Андрей Кокотюха.
- Напомним, что решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам Бандеры и Шухевича старых названий (Московского и Ватутина) не вступит в силу, пока не будет рассмотрена апелляция.
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