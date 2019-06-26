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Espreso.tvОбщество"Что братья, веселые времена уже наступили". Украинцы комментируют в соцсетях решение суда о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича

"Что братья, веселые времена уже наступили". Украинцы комментируют в соцсетях решение суда о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича

Украинцы активно комментируют в социальных сетях информацию об отмене Окружным административным судом Киева переименования киевских проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Новые лица" молчат, когда старые судьи возвращают "новые" названия в честь Москвы и Ватутина киевским улицам. Бандера и Шухевич - украинские герои, которые боролись за свободу Украины. Да, Украина разная. Так, украинцы - жертвы имперской пропаганды. И да - Бандера и Шухевич допускали ошибки. Но они - украинские герои ", - написал глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Бандере и Шухевичу быть на карте Киева! Реванш - это не только уничтожение Медведчуком журналистики, но и подобные псевдозаконные решения", - комментирует решение суда журналист Вахтанг Кипиани.

"73% избирателей поют Яблочко и танцуют Комаринского. И пусть теперь скажут, что виноват Порошенко. Хотя скажут ... Этим названиям (проспекты Шухевича и Бандеры - ред.) в Киеве минимум 2 года", - комментирует писатель Андрей Кокотюха.

 

 

 

 

 

 

 

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