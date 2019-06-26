Курс биткоина подскочил до $13 тыс.

26 июня, 2019, 16:48

Курс криптовалюты биткоин продолжает расти, и после очередного скачка на прошлой неделе сегодня вырос до $13 тыс.

Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinMarketCap , которые отслеживают стоимость криптовалюты на разных биржах.

За последние сутки курс валюты вырос на 16,7%. Таким образом, всего за сутки криптовалюта добавила к стоимости почти $2000.

Сейчас стоимость единицы криптовалюты составляет $12,5 тыс.