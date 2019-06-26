Курс биткоина подскочил до $13 тыс.
26 июня, 2019, 16:48
Курс криптовалюты биткоин продолжает расти, и после очередного скачка на прошлой неделе сегодня вырос до $13 тыс.
Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinMarketCap , которые отслеживают стоимость криптовалюты на разных биржах.
За последние сутки курс валюты вырос на 16,7%. Таким образом, всего за сутки криптовалюта добавила к стоимости почти $2000.
Сейчас стоимость единицы криптовалюты составляет $12,5 тыс.
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Напомним, 2 апреля стоимость биткоина в сутки резко взлетела на 20%, преодолев отметку в $5 тыс. Впервые с ноября 2018 года. Весь апрель Bitcoin оставался стабильным, "топчась" у отметки $5 тыс.
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В ночь на 12 мая впервые в этом году стоимость одного биткоина превысила $7 тыс., А в течение дня курс почти достиг $7,5 тыс.
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На выходных 22-23 июня стоимость биткоина дважды превышала $11 тыс .
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