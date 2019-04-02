Только за день биткоин подорожал более чем на 20%

2 апреля, 2019, 16:45

Биткоин во вторник утром неожиданно подорожал более чем на 20%, благодаря чему его курс впервые в этом году превысил $5 тыс.

Это произошло, когда торги активно велись в Азии, пишет The Wall Street Journal .

Затем курс криптовалюты стабилизировался до около $4800. Но даже на таком уровне дневной рост курса может превысить 14% и стать самым сильным за последний год.

В апреле 2018 биткоин за один день подорожал примерно на 42%, но в последующие месяцы таких резких колебаний курса не было.

Каких-либо новостей, которые могли бы спровоцировать такой скачок курса, не было. Поэтому считается, что он мог быть вызван одним крупным заказом на покупку 20 тыс. биткоинов на основных криптовалютных биржах, эквивалентных примерно $100 млн, пишет Reuters.