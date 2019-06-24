Курс биткоина впервые за 15 месяцев превысил отметку $11 тыс.

Напомним, 2 апреля стоимость биткоина за сутки резко взлетела на 20% , преодолев отметку в $5 тыс. впервые с ноября 2018 года. Весь апрель Bitcoin оставался стабильным, "топчась" у отметки $5 тыс.

В ночь на 12 мая впервые в этом году стоимость одного биткоина превысила $7 тыс., а в течение дня курс почти достиг $7,5 тыс.