Курс биткоина впервые за 15 месяцев превысил отметку $11 тыс.
24 июня, 2019, 09:53
На выходных 22-23 июня стоимость биткоина дважды превышала $11 тыс.
Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
Максимальной отметки в $11,116 тыс. он достиг примерно в 17:00 22 июня.
Эта самый высокий курс биткоина за последние 15 месяцев - с марта прошлого года.
Сейчас криптовалюта торгуется по $10,777 тыс.
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Напомним, 2 апреля стоимость биткоина за сутки резко взлетела на 20%, преодолев отметку в $5 тыс. впервые с ноября 2018 года. Весь апрель Bitcoin оставался стабильным, "топчась" у отметки $5 тыс.
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В ночь на 12 мая впервые в этом году стоимость одного биткоина превысила $7 тыс., а в течение дня курс почти достиг $7,5 тыс.
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