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Espreso.tvОбществоКурс биткоина впервые за 15 месяцев превысил отметку $11 тыс.

Курс биткоина впервые за 15 месяцев превысил отметку $11 тыс.

На выходных 22-23 июня стоимость биткоина дважды превышала $11 тыс.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Максимальной отметки в $11,116 тыс. он достиг примерно в 17:00 22 июня.

Эта самый высокий курс биткоина за последние 15 месяцев - с марта прошлого года.

Сейчас криптовалюта торгуется по $10,777 тыс.

 

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