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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала почти 6 тысяч кандидатов в народные депутаты

ЦИК зарегистрировала почти 6 тысяч кандидатов в народные депутаты

26 июня в ЦИК назвали основные статистические данные о внеочередных выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV .

ЦИК зарегистрировала 24 политические партии и 5000 845 кандидатов в народные депутаты. Среди них почти 23% женщин и соответственно около 77% мужчин. Самому старшему кандидату 82 года, а младшему 21 год. Среди зарегистрированных кандидатов почти 92% имеют высшее образование.

По словам корреспондента, отказ в регистрации получило 189 человек. Основными основаниями для отказа было невнесение денежного залога или ненадлежащее представление документов, которое не соответствует закону Украины.

"В связи с этим в суд направили 32 иска и из них 2 иска от политических партий, а именно Коммунистической партии и" Движения новых сил "Саакашвили", - передает корреспондент.
 
Помимо того, ЦИК зарегистрировала пока более трех с половиной тысяч членов комиссии. Также сейчас зарегистрировано уже 183 общественные организации, которые будут наблюдать за проведением внеочередных выборов в парламент, а также 252 иностранных наблюдателей.
 
Желание временно изменить место голосования обнаружили более 20 000 граждан Украины.
  • В ЦИК сообщили примерную стоимость печати всех бюллетеней - это около 282 млн грн.
  • Напомним, 20 июня КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
  • 20 июня Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский прокомментировал решение КС о конституционности указа Зеленского о роспуске Верховной Рады. Выборы состоятся 21 июля
  • 25 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты Анатолия Шария и Александра Онищенко.

 

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